Estamos atendendo na Avenida Dr. Getúlio Vargas, 255, ao lado do Paschoal Pescados.

Trabalhamos com todos os tipos de seguros: Automóveis, Caminhões, Empresarial, Residencial e Vida.

Também dispomos de uma equipe especializada no Seguro Agrícola.

O endereço é novo, mas a qualidade do nosso atendimento continua a mesma!

Venha nos fazer uma visita.

FABIANO TAROSSO

Corretor de Seguros