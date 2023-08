A Revolução Digital no Varejo: Desbravando o Mercado com a Transformação do E- commerce

Deslocamento nas Preferências dos Consumidores Rumo ao Comércio Online Impulsiona Mudanças no Panorama Varejista

A execução de transações virtuais não é um conceito recente. Um exemplo notável é o Mercado Livre, uma plataforma em operação desde 1999. Considerado o maior portal de comércio eletrônico no Brasil, o Mercado Livre opera em 18 nações e também se destaca como o principal marketplace da América Latina. Marcos Galperin, CEO da empresa, realça que ao longo de 23 anos de atuação, a companhia testemunhou a expansão do e-commerce, que agora engloba um contingente notavelmente maior de compradores e vendedores. “No âmbito do Mercado Livre, nossa missão consiste em democratizar o comércio eletrônico na América Latina, permitindo a milhões de indivíduos, provenientes de todas as regiões dos seus países, a aquisição de produtos a preços equitativos e conferindo a todos os vendedores o acesso a uma plataforma de comércio digital eficaz para conduzirem seus negócios”, partilha Galperin.

Trilhando o Caminho da Adaptação

Com estratégias inovadoras nas operações e vendas, o cenário do varejo online está conquistando até mesmo grupos de consumidores que, anteriormente, optavam exclusivamente por adquirir em estabelecimentos físicos, como exemplificado pela vivência de Tânia Penha, uma aposentada. Ela compartilha que costumava manifestar certa relutância em relação ao e-commerce, mas agora abraça a prática de realizar suas compras online. “Eu tinha preocupações acerca de possíveis fraudes e produtos defeituosos, mas, desde o início da pandemia de COVID-19, me adaptei a esse modelo de compras e, atualmente, o utilizo com frequência. Só enxergo benefícios, especialmente devido à agilidade das entregas e ao respeito demonstrado pelas empresas aos consumidores”, realça a cliente.

Essa alteração nos padrões de consumo é corroborada por diversos estudos. Um relatório da Periscope by McKinsey revelou que 73% dos consumidores planejavam aumentar suas compras online mesmo após o término das restrições ocasionadas pela pandemia. Paralelamente, a análise “Forrester Analytics: Online Retail Forecast, 2019 to 2024 (EUA)” projetou um crescimento anual de 18,5% nas vendas do setor entre 2019 e 2024, considerando as transações de varejo online nos Estados Unidos. Seguindo essa tendência, a Salesforce expôs em seu estudo “Shopper-First Retailing: What Shoppers Are Looking for in 2020” que 58% dos consumidores consideram a experiência de compra online mais conveniente do que a vivência em estabelecimentos físicos.

Tradição e Transformação

Ao perceberem as novas dinâmicas do mercado varejista, um número crescente de empresas físicas está compreendendo a relevância de manter uma presença digital. A pandemia de COVID-19 obrigou muitos negócios locais, que previamente operavam somente em lojas físicas, a ingressarem no mundo virtual. No entanto, também há aquelas empresas que já estavam há mais tempo alinhadas a essa tendência e já haviam iniciado o processo de migração. Isso é ilustrado pelo caso das Lojas Dassi, um negócio de caráter familiar que passou por uma metamorfose completa em direção ao comércio online.

Alan Michel Petry, diretor das Lojas Dassi, é o terceiro membro da família a liderar o empreendimento, que atua no mercado varejista desde 1958. Ele compartilha que, ao longo dos anos, a empresa Empório Palotina foi se adaptando à era digital e recentemente sentiu a necessidade de uma transformação ainda mais profunda. “O Empório Palotina tem uma trajetória com mais de seis décadas no interior do Paraná. A operação de e-commerce foi concebida como uma extensão da loja física, mas, com o crescimento do negócio, decidimos separar as operações. Agora, as Lojas Dassi operam exclusivamente online, atendendo a todo o território nacional. Mantemos os princípios que herdamos do Empório Palotina, que incluem o compromisso com o cliente e a busca da excelência em todas as etapas do atendimento”, relata Alan.

O diretor também enfatiza que até o portfólio de produtos foi reestruturado para atender às demandas específicas dos clientes que procuram produtos pela internet. “Nossa gama atual de produtos engloba itens relacionados à culinária, utensílios domésticos, ferramentas, equipamentos e acessórios para acampamento e jardinagem. Efetuamos vendas tanto através de nosso próprio site quanto em colaboração com plataformas como Amazon, Magazine Luiza, Camicado e Olist. Além disso, temos a satisfação de anunciar recentemente que conquistamos a posição de loja oficial no Mercado Livre”, destaca o diretor.

Alcançar o status de loja oficial no Mercado Livre representa um marco significativo no setor, dado que somente um número limitado de vendedores da plataforma obtém tal reconhecimento. “As lojas oficiais são convidadas pelo Mercado Livre para ocupar um espaço especial em seu site. Geralmente, são as maiores e mais influentes, representando marcas renomadas. Trata-se de uma lista das principais lojas confiáveis que operam na plataforma”, explica Alan.

Perspectiva do Consumidor

Com a constante evolução da tecnologia, a mudança para o e-commerce está se consolidando como uma das tendências definidoras na economia global do porvir. Nesse contexto, uma lista de vantagens para os consumidores também contribui para explicar o crescimento contínuo desse setor.

Comodidade e Facilidade de Compra: Os consumidores valorizam a praticidade de efetuar compras online a qualquer momento e em qualquer lugar, sem a necessidade de deslocamento físico.

Diversidade e Disponibilidade de Produtos: O comércio eletrônico proporciona uma vasta gama de produtos e serviços, frequentemente difíceis de encontrar nas lojas físicas locais, oferecendo mais alternativas aos clientes.

Comparação de Preços e Avaliações: Comparar preços entre diversas lojas online é mais simples, assim como acessar avaliações de outros compradores, auxiliando nas decisões de compra informadas.

Entrega Rápida e Eficiente: Progressos na logística possibilitaram entregas mais céleres e eficazes, garantindo que os produtos cheguem aos consumidores de forma pontual. Estrutura e Funcionamento

A transição para o ambiente digital demanda que as empresas efetuem investimentos diversos e implementem ajustes estratégicos, no entanto, também traz consigo vantagens inerentes a esse modelo.

Uma dessas vantagens é que o comércio eletrônico disponibiliza várias ferramentas para coletar e analisar dados acerca do comportamento do consumidor, incluindo preferências e tendências de compra. Dotadas dessas informações valiosas, as empresas podem compreender os seus clientes de maneira mais abrangente, possibilitando a personalização eficaz de ofertas e um atendimento mais direcionado.

Carlos Eduardo Bueno Weber, Supervisor de E-commerce nas Lojas Dassi desde 2015, compartilha que o aprimoramento da infraestrutura e da logística de vendas foram elementos cruciais para o êxito do projeto de transformação da empresa. “A estrutura atual não pode ser comparada com o que tínhamos anteriormente. Antes, eu tinha de processar os pedidos manualmente. Isso consumia uma manhã inteira para lidar com 15 pedidos. Hoje, os pedidos são importados automaticamente para o sistema e o processo leva menos de trinta segundos após o cliente finalizar a compra”, ilustra o supervisor.

