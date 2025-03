A partir de R$ 1.700,85: Governo realiza leilão de 62 veículos de pátio de Cascavel

A Secretaria de Estado da Administração e da Previdência (SEAP), por meio do Departamento de Gestão do Transporte Oficial (DETO), promoverá um leilão de veículos em Cascavel. O certame será realizado de forma eletrônica, com lances abertos a partir do dia 31 de março. O maior lance fatura o veículo.

São 62 lotes totalizando 62 itens patrimoniais, compostos por veículos usados declarados inservíveis/desnecessários para a Administração Pública Estadual. Os veículos, são, por exemplo, VW Gol, VW Saveiro, Fiat Doblo, Fiat Palio Weekend, Toyota Fielder, Toyota Hilux, Renault Scenic, Ford Fiesta, entre outros. Os lances mínimos vão de R$ 1.700,85 a R$ 26.593,35.

Todos os itens poderão ser observados nos locais onde se encontram no período de visitação estipulado no pátio do DER, no km 01 da PR-486, em Cascavel, nos dias 3 e 4 de abril, das 09h às 12h e das 13h30 às 17h.

O cadastro para participação já está disponível no Sistema Eletrônico de Leilões do Paraná (SEL/PR), que pode ser acessado AQUI. O prazo para cadastramento se encerra no dia 07 de abril.

O SEL/PR, desenvolvido pela Celepar, proporciona um processo mais acessível e econômico, uma vez que não há cobrança de 5% de comissão para leiloeiros, pois o certame será conduzido por servidor público.

Veículos disponíveis:

62 veículos classificados como recuperáveis, divididos em 62 lotes

Lances a partir de R$ 1.700,85 (menor valor inicial – lote 59)

Visitação dos lotes:

03 e 04 de abril de 2025, no pátio do DER-Superintendência Regional Oeste – km 01, PR-486 – Brasmadeira, Cascavel – PR

Cronograma do leilão

Abertura dos lances: 31/03/2025, às 10h

Encerramento: 09/04/2025, a partir das 10h (de acordo com os horários do Anexo I do Edital)

Entrega dos lotes arrematados

29 e 30 de abril de 2025

Os interessados devem consultar o edital completo para verificar todas as regras e condições do leilão. Outros detalhes do leilão podem ser conferidos AQUI.

