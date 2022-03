Mãe pede ajuda para cirurgia da filha de cinco anos

OLA MEUS AMIGOS.. sou a Alessandra mãe da princesa Barbara Vitoria.

Sei que estamos passando por uma fase difícil para todos, mas venho pedir humildemente uma ajuda.

Minha filinha tem 5 aninhos Meu presente de Deus vai fazer cirurgia na cabeça, o Hospital de Apucarana está sem estrutura para esse tipo de cirurgia.( falta equipamento, o médico esta tentando conseguir com a direção) mas sabem como e difícil. O Medico dela muito humano anjo de Deus consegue fazer em Londrina mas aí lá tem custo. Deus esta já esta providenciando sua vitória.

Essa cirurgia fica em media uns 40 mil a 50 mil com UTI internamento, biopsia e tudo mais.

Deus tem colocado anjos na nossas vidas e providenciado vários milagres e ajuda até agora. Nós exames etc.

Se puder ajudar com algum valor, tenho certeza que Deus irá te abençoar grandemente e pedimos que ele retribua em sua vida com saúde em benção, não importa o valor e sim o que vc puder , pouco com Deus é muito e sei que juntos iremos conseguir.

SEGUE o pix do Marcelo Reis da Silva pai.

043-996816898 desde já agradecemos que Deus abençoe.

E fiquem em oração, pois é uma cirurgia e de alto de risco, mas Deus é mais e ele já tem a vitória dela escrito.

O Processo é doloroso . Mas precisamos passar para conhecer o propósito de Deus .

Confiante iremos passar conto com vocês