Prefeito Ditão Pupio participa de reunião no CISVIR em Apucarana

Na manhã desta sexta-feira (14), o prefeito de Jandaia do Sul, Ditão Pupio, participou de uma importante reunião no Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região (CISVIR), em Apucarana. O encontro reuniu prefeitos, gestores de saúde e representantes de municípios consorciados para discutir pautas relevantes relacionadas à saúde pública regional.

Durante a reunião, foram abordados temas como o fortalecimento da atenção especializada, ampliação dos atendimentos ofertados pelo consórcio, repasses financeiros, e a busca por melhorias nos serviços prestados à população dos municípios integrantes do CISVIR.

O prefeito Ditão Pupio destacou a importância do trabalho conjunto entre os municípios para garantir um atendimento de saúde mais eficiente e acessível. “Participar dessas reuniões é essencial para alinharmos estratégias e buscarmos soluções conjuntas que beneficiem nossa população. A união dos municípios é fundamental para o fortalecimento da saúde regional”, afirmou.

O CISVIR desempenha um papel estratégico na gestão da saúde no Vale do Ivaí, sendo responsável por organizar e oferecer serviços de média e alta complexidade aos municípios consorciados.