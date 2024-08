Jovem é morto a tiros no Jardim Ponta Grossa em Apucarana

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Apucarana às 20h27 deste domingo (4) no Jardim Ponta Grossa.

Conforme a PM, o solicitante relatou que teria ouvido alguns disparos e que teria um homem caído na frente da porta de um bar, além disso informou que acontece grande fluxo de tráfico de drogas no local.

Com a chegada da equipe, foi localizado um indivíduo alvejado aparentemente no rosto e seu pai o segurando em seus braços na porta do bar. No local havia uma quantidade enorme de pessoas, foi orientado a todos para se afastarem do local e feito o isolamento da área.

Foi acionado o SAMU, onde o médico confirmou o óbito da vítima.

Feito contato com o proprietário do local, este relatou que estava dentro do bar quando escutou alguns disparos, informou que sua única reação foi abaixar e que não viu nada.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas.

Na cena dos fatos tinha um Vectra preto estacionado, proprietário identificado como —-, este relata que estava tomando uma cerveja próximo ao bar quando ouviu barulho de disparos e sua reação foi tentar se esconder, informa que viu alguns rapazes correndo na rua, sem mais informações.