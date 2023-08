Carreta tomba na PR-444 em Arapongas

Um acidente ocorreu neste domingo (6) no Km 2 da PR-444, em Arapongas.

Um caminhão carregado com soja tombou após colidir com uma grade de proteção nas proximidades da empresa Uniport. O veículo estava vindo da cidade de Amambai, no Mato Grosso do Sul, com destino a Londrina para descarregar a carga.

De acordo com informações, o motorista perdeu o controle do caminhão, colidindo com a mureta metálica no canteiro da pista e tombando próximo ao acostamento. Além disso, o caminhão se chocou com um poste de energia elétrica que estava mais adiante, deixando-o inclinado em direção à rodovia.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e se dirigiram ao local para prestar atendimento ao motorista, um homem de 38 anos, que sofreu apenas ferimentos leves. Ele foi encaminhado à UPA.