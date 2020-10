Morre Padre Beffa ex-prefeito de Arapongas

A Diocese de Apucarana, confirmou a morte do Padre Befa e ex-prefeito de Arapongas. “Com a certeza da vida eterna e confiança na Santa Mãe de Deus, Nossa Senhora Aparecida, comunicamos o falecimento do Reverendíssimo Pe. Antônio José Beffa”, diz a nota. Ele tinha 75 anos e encontrava-se internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital de Londrina há 3 meses. A princípio, uma bactéria resistente estava fazendo com que o padre precisasse ser medicado com três tipos de antibióticos muito fortes. A notícia da morte do Padre Beffa, gerou comoção imediata nas redes sociais. Beffa foi eleito prefeito de Arapongas em outubro de 2012 e cumpriu o mandato até 2016. Ele foi ordenado padre em janeiro de 1981. Atualmente atuava no Santuário Nossa Senhora Aparecida em Astorga. Ele também foi padre em outras cidades da região, como Borrazópolis e Apucarana. (Blog do Berimbau e Dia a Dia Arapongas)