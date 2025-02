Volta às aulas: Prefeitura e Departamento de Educação promovem Formação Continuada dos professores

Na manhã desta segunda-feira, 03 de fevereiro, professores de Jandaia do Sul participaram de uma importante formação continuada, com o objetivo de aprimorar o processo de ensino-aprendizagem e discutir novas estratégias pedagógicas para o ano letivo. O evento contou com a presença de autoridades municipais, incluindo o prefeito Ditão Pupio, o vice-prefeito Inei Hecket, o secretário de Governo André Saddi, a diretora do Departamento de Educação e Esportes Sheila Cristina da Silva, o diretor de Planejamento Jonas Morales, o diretor de Indústria e Comércio Reinaldo Missiato, além dos professores e demais profissionais da área.

Durante a reunião, foi destacada a importância da formação continuada para o desenvolvimento profissional dos educadores, com o intuito de oferecer uma educação de qualidade para os alunos da cidade. O prefeito Ditão Pupio enfatizou o compromisso da administração municipal em apoiar os professores e destacou a necessidade de melhorias no ensino, ressaltando que o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) do município apresentou uma queda. “Precisamos investir em novas estratégias para elevar a qualidade do ensino e garantir um futuro melhor para nossos alunos”, afirmou o prefeito.

O vice-prefeito Inei Hecket também reforçou a relevância da capacitação dos professores, ressaltando que a educação é a base para o desenvolvimento do município e que a gestão seguirá empenhada em valorizar os profissionais da área.

A palestra foi ministrada por Cláudia Carvalho, em uma iniciativa promovida pela Cocari e pelo Sescoop, em parceria com o Departamento de Educação e Esportes. Durante sua apresentação, Cláudia abordou temas fundamentais para o aprimoramento das práticas pedagógicas, trazendo reflexões sobre metodologias inovadoras, desafios da sala de aula e estratégias para um ensino mais dinâmico e eficiente.

A diretora Sheila Cristina da Silva destacou as novas metas e desafios da educação para este ano, além de apresentar algumas ações que serão implementadas para melhorar a infraestrutura das escolas e a qualidade do ensino.

O evento proporcionou um momento de troca de experiências entre os professores, permitindo que compartilhassem vivências, discutissem desafios comuns e buscassem soluções coletivas para fortalecer a prática pedagógica nas escolas do município.

