Vítima luta com assaltantes em São Pedro do Ivaí

Segundo a PM, na manhã de domingo (5), a vítima compareceu no destacamento relatando que passou a noite na residência de sua namorada e que ao ir embora com o seu carro que estava estacionado em frente da casa, foi surpreendido por três homens, sendo que um deles era travesti e que foi o que deu voz de assalto em posse de uma faca, dizendo ‘’ perdeu perdeu’’ e tentou pegar a chave do carro da vítima, momento em que o autor desferiu um golpe de faca na vítima ferindo o dedo indicador da mão direita e quebrando o vidro do carro do lado do motorista, e que após isto a vitima entrou em luta corporal com o autor e conseguiu se desvencilhar entrando no seu carro e se dirigiu para o município de Bom Sucesso.

A vítima ainda relatou que através da rede social Facebook conseguiu identificar o autor, que seria residente no município de São João do Ivaí. Diante dos fatos a vitima foi orientada sobre os procedimentos cabíveis.