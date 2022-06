Vítima é ameaçada ao descobrir que cairia em golpe

Ocorrência registrada às 17h34 desta sexta-feira (24) em Jandaia do Sul

Conforme informações da Polícia Militar, compareceu na Cia PM a pessoa de 41 anos, o qual passou a relatar que fez um anúncio de veículo na internet e que seu anúncio foi clonado, sendo que nesta data uma pessoa veio até sua residência para avaliar o veículo e concretizar o negócio, porém durante a conversa, as partes constataram tratar-se de um golpe, sendo que o mediador da negociação seria um terceiro.

Após a constatação do golpe e diante da não concretização do negócio, o golpista passou a ameaçar a vítima via mensagem de voz, dizendo que “iria usar o CPF da vítima para fazer cartões e também mandar uma turma da pesada na casa dele”.

A vítima foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis.