Violência doméstica em Bom Sucesso e Kaloré

As ocorrências foram registradas pela Polícia Militar nesta sexta-feira (3)

Após a equipe policial de Bom Sucesso receber uma denúncia que um casal estaria brigando na rua, a equipe deslocou até o endereço citado pelo solicitante, na Rua José Pereira, centro, onde encontrou a vítima que relatou que seu ex-amásio a encontrou em um estabelecimento e começou a difamá-la e ameaça-la na frente de todos que estavam no local e, quando ela se retirou do local o mesmo a perseguiu e desferiu um tapa no rosto da vítima e posteriormente pegou o celular da mesma e arremessou no chão vindo a danificar todo o aparelho.

No local a equipe começou a realizar buscas com intuito de localizar o agressor, sendo que no decorrer das buscas, foi localizado nas proximidades da casa da vítima onde o mesmo estava esperando ela retornar para casa.

Foi dada voz de prisão ao homem e ambas as partes foram conduzidas até a delegacia de Jandaia do Sul para serem tomadas as medidas cabíveis.

Em Kaloré, na Rua Irineu Carlos Pereira, a Polícia Militar também atendeu uma ocorência de Violência Doméstica.

A solicitante informou que seu marido, após realizar o uso de bebida alcoólica, chegou a sua residência agressivo, segurou ela pelo pescoço e a jogou em cima do sofá e realizou vários xingamentos ofensivos contra a sua pessoa, e saiu da residência.

Quando a equipe policial orientava a vítima, o mesmo passou pelo local de motocicleta tendo a equipe realizado diligências no intuito de localizar o autor porém sem êxito.