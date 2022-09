Violação de domicílio em Jandaia do Sul

Ocorrência registrada pela Polícia Militar às 9h51 desta segunda-feira (26).

Conforme a PM, a equipe de serviço deslocou até a Rua das Acácias, no Jardim das Flores em Jandaia do Sul, onde o solicitante relatou que estaria no interior de sua residência juntamente com sua namorada, quando presenciou que um indivíduo moreno, claro, magro, que trajava blusa de cor marrom e calça de cor azul, invadiu o quintal de sua residência e tentou forçar a porta, porém acabou sendo visto pelo solicitante e saiu correndo do local tomando rumo ignorado.

Foi efetuado o Patrulhamento no local e proximidades, mas nenhum suspeito foi localizado. O solicitante acabou sendo devidamente orientado.