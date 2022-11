O acesso à estrada Barro Preto, próximo ao Parque de Exposições, em Jandaia do Sul, vai ser interditado a partir desta terça-feira (29) por conta das obras de implantação do contorno de Jandaia do Sul.

Para acessar a estrada Barro Preto e imediações, os motoristas devem seguir pela BR 376, no sentido Mandaguari, por mais 900 metros, até o primeiro acesso ao Parque Industrial Domingos Massa, na Rua João Ortega Sanches.