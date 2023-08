Vem aí o Show de Prêmios do Azulão!

No dia 12 de novembro, a partir das 15h00, o Ginásio de Esportes Osmar Panício acontece o 1º Show de Prêmios do Azulão, realizado pelo Santa Maria Futsal. O sorteio será realizado online através da TV Azulão no Youtube.

Teremos a maior premiação do ano com:

1º Prêmio – 01 Biz Zero KM – 2023

2º Prêmio –R$ 2.500,00

3º Prêmio –R$ 1.500,00

4º Prêmio –01 TV LED 32”

Adquira sua cartela na Secretaria da Escola Santa Maria ou nos Jogos do Azulão. Quanto mais comprar, mais chances de ganhar.

As cartelas são eletrônicas e nominais, não é necessário estar presente no dia para concorrer.