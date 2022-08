Dia 11 de setembro será realizada a 16ª sexta edição da Leitoa na Brasa no Parque de Exposições de Jandaia do Sul.

Cardápio: Leitoa à Pururuca, Tutu de Feijão, Torresmo, Saladas, Abacaxi Assado com Canela e Arroz Branco.

Valor R$ 50

Cartões a venda: Autoescola Jandaia, Ideia Seguras, Fox Informática e com os Rotarianos.

Apoio: Senhoras de Rotarianos, Rotakids, Interact de Jandaia do Sul e Café Jandaia

Realização Rotary Club de Jandaia do Sul.

OBS: levar talheres.