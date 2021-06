Veículos colidem na saída de Borrazópolis para Kaloré

(Berimbau) Na saída de Borrazópolis para Kaloré, no km 02, em frente a Chácara do conhecido “Pai Galo”, antes do Clube Abas Largas, ocorreu uma batida forte envolvendo dois veículos no início da noite de 24 de junho, de 2021 (21 horas).

Uma Fiat Strada vermelha, emplacamento de Borrazópolis e também um Fiat Pálio Fire, de cor vermelha, placas de Faxinal, ocupado por dois homens e duas mulheres, se chocaram.

A Strada estava descendo, sentido Kaloré, quando houve a batida quase que frontal com o automóvel que fazia o sentido inverso. Ao que tudo indica, um dos veículos invadiu a pista contrária.

Os dois condutores foram socorridos por equipes do Hospital Municipal de Borrazópolis e, em seguida, foram transferidos para o Hospital da Providência, em Apucarana.

A Polícia Militar, Destacamento local, fez a segurança e os primeiros levantamentos, até a chegada da Polícia Rodoviária do Porto Ubá. Além dos dois motoristas, mais três pessoas do Pálio, deram entrada no Municipal com ferimentos leves.