Veículo carregado com contrabando de cigarros provoca acidente na região

O acidente ocorreu por volta das 20h15 desta segunda-feira (09), no km 413 da BR 272, em Janiópolis, distante a 46 km de Campo Mourão.

Um VW Jetta com placas de Belo Horizonte/MG, seguia no sentido Campo Mourão quando invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente contra um utilitário Ford Bronco com placas de Goioerê/PR.

O condutor do Jetta fugiu antes da chegada da equipe PRF, já os ocupantes do Ford Bronco permaneceram no local. Eles sofreram ferimentos.

A passageira, com certa gravidade, foi encaminhada pelo SAMU ao hospital Santa Casa de Goioerê e o condutor, com escoriações leves, atendido no local por equipes de socorristas.

Dentro do veículo Jetta havia uma grande quantidade de cigarros contrabandeados do Paraguai, que após, foram encaminhados junto ao veículo ao depósito da Receita Federal em Maringá.

Os PRFs realizaram buscas na região na tentativa de localizar o condutor do Jetta, porém, sem êxito.

Os policiais farão o Boletim de Acidente de Trânsito para registro e identificação de possíveis outras causas desse acidente, e após o encaminhará à autoridade policial.