Várias residências foram invadidas por ladrão em bairros da região da Vila Rica

As ocorrências foram registradas pela Polícia Militar de Jandaia do Sul no final da tarde desta quarta-feira (21)

Endereço: RUA PIONEIRO JOÃO BISPO PINHEIRO

Relatou a solicitante que ao chegar em sua casa por volta das 17:00 horas, deparou-se com a porta dos fundos arrombada e que foram furtados relógios, joias, e armas de pressão. A vítima foi orientada, foi realizado patrulhamento no local, mas nada foi encontrado.

No local relatou o solicitante que ao chegar em sua residência deparou-se com a janela dos fundos arrombada e do interior da casa foi subtraído um vídeo game e dinheiro.

Endereço: Rua Edilson Francisco Vicente

No local feito contato com a moradora, que passou a relatar que ela e seu marido saíram às 07 horas da manhã da residência para trabalhar, e seu marido retornou às 17 horas, quando se separou com a casa toda revirada e a janela dos fundos arrombada. Que do interior da residência foi levada uma TV e celular e eletroeletrônicos. A equipe policial então orientou a solicitante quanto aos procedimentos cabíveis. Foram feitos patrulhamentos no intuito de localizar algum envolvido, porém pelo tempo que havia acontecido fato não foi possível ter êxito em localizar os autores.

A equipe policial estava em atendimento de ocorrência de FURTO QUALIFICADO. Quando a solicitante que mora ao lado da casa que foi furtada, chegou em sua residência e notou que sua residência também havia sido arrombada pela janela dos fundos. Ao adentrar na residência verificou que sua casa estava revirada e notou que estava faltando um aparelho de vídeo game Playstation 2 da marca Sony.