Time de Salão de Jandaia do Sul vem conquistando bons resultados nos Jogos Abertos do Paraná

A equipe de futebol de Salão Master de Jandaia do Sul vem buscando bons resultados durante os Jogos Abertos do Paraná.

Ganharam de 5 a 2 de Guaraqueçaba com gols de Joãozinho Paulista, Bia, Paulo Sérgio, Gavião e Laguna e ganharam de 3 a 1 de Paranaguá (time da casa) com gols de Vando, Joãozinho e João Paulista se classificando em 1º lugar.

A semifinal será neste sábado (10) e a equipe aguarda resultados para saber quem será seu adversário.