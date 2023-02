Servidora da prefeitura de Jandaia do Sul morre no Hospital Materno Infantil

Uma servidora da Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, de 22 anos, morreu na tarde desta quinta-feira, 02, no Hospital Materno Infantil, em Apucarana.

Mariana Eduarda Morales Rosa, deus à luz ao terceiro filho e horas depois, teria passado mal e acabou morrendo durante a tarde.

Mariana está sendo velada na Capela Mortuária de Cambira. O sepultamento será às 15 horas, no Cemitério de Jandaia do Sul.

Nota do Hospital da Providência

“O Hospital da Providência Materno Infantil informa que a paciente de 22 anos se tratava de uma paciente de alto risco, com comorbidades, sendo a mais grave epilepsia, com várias internações na atual gestação, que infelizmente veio a ter morte súbita. De acordo com o Dr. Sergio Seidi Uchida, diretor técnico do Hospital, durante a parada cardiorrespiratória foi acompanhada de quatro médicos, onde foram usadas todas as manobras de reanimação cardiorrespiratórias, via medicamentos, intubação, massagem cardíaca e cadioversão, sendo utilizado um equipamento cardioversor em tempo hábil. A tentativa de reanimação durou 40 minutos, mas infelizmente apesar dos esforços da equipe a paciente faleceu. Durante todo o transcorrer de sua internação, estava acompanhada de sua mãe, que visualizou os esforços da equipe“, diz a nota.