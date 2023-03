O velório de Maria Vitória Gomes Ferreira, de 10 anos, e da prima Kimberly Caroline Ribeiro Pimenta, de 15 anos, ocorre no Auditório Municipal desde a manhã desta sexta-feira (10).

Elas faleceram no grave acidente ocorrido com o ônibus de estudantes em Jandaia do Sul.

O sepultamento está marcado para às 17h.