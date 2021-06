São Pedro lança campanha para pagamento de IPTU, Alvará e ISSQN com descontos

A prefeitura de São Pedro do Ivaí lançou sua campanha de regularidade fiscal 2021, para pagamento de IPTU, Alvará e ISSQN com prazos e descontos especiais, como forma de incentivar o contribuinte a ficar em dia com a municipalidade. Os carnês estão sendo produzidos e serão distribuídos para a população nos próximos dias.

Para quitar o IPTU 2021 à vista, a prefeitura concede desconto de 20% para pagamento até o dia 10 de junho; 10% até 10 de agosto e 5% para pagamento até 10 de setembro. O contribuinte também pode optar por parcelar o imposto em 5 vezes, com o primeiro vencimento para 10 de julho e as parcelas restantes, todo dia 10 dos meses sequentes.

O alvará poderá ser pago à vista até 10 de julho, com 10% de desconto ou parcelamento em 3 vezes, com vencimento da primeira parcela no dia 10 de julho, e as demais parcelas no dia 10 dos meses sequentes.

O ISSQN pode ser parcelado em 3 vezes com primeiro o primeiro vencimento em 10 de julho.