São Pedro do Ivaí retorna às aulas presenciais

Esta terça-feira (14) marcou a volta do ensino presencial nas escolas do município, que se preocupou em promover todos os ajustes necessários para aumentar a segurança de saúde dos alunos e professores.

A prefeita Maria Regina Della Rosa Magri ressaltou a importância do retorno às aulas presenciais: “Durante esse período de aulas remotas, fizemos todo o possível para que nossos alunos tivessem boas condições de aprender em casa, porque naquele momento o ensino nas escolas não era possível. Agora voltamos presencialmente com bastante cuidado, e vamos oferecer a educação de qualidade que nossas crianças merecem, restaurando a interação pessoal com professores e colegas. Isso agrega muito, seja no aprendizado das lições ou no relacionamento social. Sem falar que é recompensador ver a alegria dos alunos ao se reencontrarem com amigos, professores e com o ambiente escolar. Eles adoraram!”.

A secretaria municipal de Educação informa que toda a organização quanto a entrada, intervalo, saída e permanência dos alunos em ambiente escolar estão de acordo com a Resolução nº 735/2021 de Biossegurança. Para o retorno presencial, os pais ou responsáveis assinaram o termo de compromisso na escola onde o aluno está matriculado, assim como os pais de alunos da zona rural que utilizam o transporte escolar.

Segundo a secretária municipal de Educação, Ivonete Terezinha Carniato Harada, os alunos terão atenção redobrada nessa volta às aulas: “As escolas municipais estão preparando um ambiente acolhedor para recebê-los com muito carinho. Pois foram dias difíceis e retornaremos com toda a dedicação e compromisso em prol de uma Educação de qualidade”.