São Pedro do Ivaí recebe kit de materiais esportivos

Conquista foi obtida por intermédio do deputado estadual Do Carmo e incentivarão prática no município

Para incentivar a prática de atividades físicas no município, São Pedro do Ivaí recebeu um kit de materiais esportivos. Os artigos foram viabilizados através do deputado estadual Do Carmo (PSL) e serão utilizados nas atividades desenvolvidas pelo Departamento Municipal de Esportes.

Para a prefeita, Maria Regina Della Rosa Magri, a conquista não se trata apenas de meros objetos esportivos, mas de um incentivo à saúde e à cidadania. “Os esportes são uma importante ferramenta social, pois promovem a disciplina, a saúde, os bons valores e ajudam a afastar os nossos jovens de hábitos prejudiciais. E a manutenção dos materiais é fundamental para manter a qualidade da prática esportiva”, afirma Maria Regina.

“Materiais esportivos são perecíveis e é importante manter uma renovação constante para manter as atividades. Com certeza, após os retornos das atividades, os nossos estudantes ficarão motivados para utilizar os artigos”, afirma secretário municipal de Esportes, Carlos Eduardo de Freitas da Silva, o Kadu.

Também contribuíram para o recebimento dos materiais o chefe do Escritório Regional de Esportes de Ivaiporã, Valdir Bento de Carvalho, o superintendente Geral de Esporte, Hélio Wirbiski, e o presidente da Paraná Esportes, Walmir da Silva Matos.