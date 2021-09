São Pedro do Ivaí lança Projeto de Cartas com alunos das escolas municipais

A prefeitura de São Pedro do Ivaí, através da secretaria municipal de Educação, está desenvolvendo o Projeto Cartas com alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental e tem o objetivo de incentivar a leitura e a escrita, promovendo a relação de afetividade entre professor e aluno.

O projeto desenvolve o estímulo da escrita espontânea e significativa, é um canal de integração entre a comunidade escolar e se configura em um importante recurso pedagógico para exercitar habilidades essenciais como escrita e leitura.

A secretária municipal de educação Ivonete Terezinha Carniato Harada ressalta que: “Em tempos de tecnologia, as relações estão praticamente restritas ao meio eletrônico, através de mensagens via celular ou internet. Como o gênero textual carta é pouco difundido, e é sabido que cabe à escola orientar os alunos para o conhecimento e domínio de vários gêneros textuais, tivemos a iniciativa de desenvolver este projeto. A carta é um dos instrumentos mais úteis em situações diversas. É um dos mais antigos meios de comunicação. Portanto, resgatar o gênero e fazê-lo circular entre nossos alunos gera um projeto positivo”.