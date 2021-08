São Pedro do Ivaí está entre os primeiros municípios a receber o programa Carretas do Conhecimento

Dedicado a oferecer cursos profissionalizantes à população, o programa Carretas do Conhecimento, do governo do Paraná, vai iniciar suas atividades em breve e São Pedro do Ivaí está entre os primeiros do estado a receber esta iniciativa.

No município será ofertado inicialmente o curso de Instalações Elétricas, com 54 vagas, 80 horas de duração e totalmente gratuito. O programa terá outros cursos de formação de mão de obra, como Mecânica Industrial, Mecânica Automotiva, Panificação, Confecção, Elétrica Automotiva, Informática Básica, Refrigeração de Aparelhos de Ar-condicionado e Manutenção de Motocicletas.

Ser uma das escolhidas para o lançamento do programa é motivo de distinção para a prefeitura de São Pedro do Ivaí, pois menos de 10% das cidades paranaenses terão cursos nesta etapa inicial.

Estiveram no Lançamento do Programa o Presidente da Câmara Carlos Eduardo do Prado Martins (Carlota), o vereador Cláudio Donisete Ramos (Cláudio da Coleta) e Noé Feijoli Bispo, secretário de Indústria e Comércio.