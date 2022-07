Rotary Club de Jandaia do Sul empossa nova diretoria

No ultimo sábado (02), foi realizada na AFUJAM, a Festiva de Transmissão de Posse da Nova Diretoria do Rotary Club e da Associação de Senhoras de Rotarianos de Jandaia do Sul.

A senhora Luiza Helena Rosa da Silva transferiu o cargo de presidente do Rotary de Jandaia do Sul para Marcos Araújo, onde o lema rotário desse ano será “ Imagine o Rotary ” Daiane Meurer transferiu o cargo de Presidente da ASR para Andreia Martinez, Stefany Azolini Presidente do Rotakids e Laurelena de Souza Silva como conselheira do Interact.

Atilio Cogo, Dr Guilherme de Carvalho, Fernanda Geronaso, Paulo Herinque Ferreirinha e Marcos Eduardo de Araújo foram empossados como novos membros do club.

A festiva contou com a presença autoridades civis, proprietários das Empresas Cidadãs, clubes de Rotary de toda a região e diversos membros da sociedade jandaiense.