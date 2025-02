Reunião discute ações para o Dia de Campo da UFPR em Jandaia do Sul

Nesta quinta-feira (06), foi realizada uma reunião entre representantes da UFPR Campus Jandaia do Sul, do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná), da Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente e do corpo docente para discutir as ações e atividades do Dia de Campo promovido pelo Núcleo de Experimentação e Inovação Agrícola (NEIA).

O encontro teve como objetivo integrar alunos, produtores rurais, munícipes e representantes do setor agropecuário, fortalecendo a troca de conhecimento e inovação no campo. Estiveram presentes o diretor da UFPR Campus Jandaia do Sul, professor Simão Nicolau, o extensionista rural do IDR-Paraná, Mauro Rodrigues dos Santos, Paulo Eduardo Sipoli, gerente regional do IDR-Paraná de Apucarana, e a chefe de gestão ambiental, Beatriz Soares Batista.

A iniciativa reforça a importância da parceria entre ensino, pesquisa e o setor produtivo, promovendo o desenvolvimento sustentável e a inovação agrícola no município.

