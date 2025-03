Residência é arrombada em Cambira. Ladrão levou TV, notebook e joias

No final da tarde de sexta-feira (28) a equipe policial foi acionada para atendimento de uma ocorrência de furto qualificado na Rua Nivaldo Valter Beleze em Cambira. No local, feito contato com a moradora, a mesma passou a relatar que se ausentou de sua residência às 13h30m e quando retornou por volta das 16h20m, percebeu que o portão estava forçado e a janela que dá acesso à sala de jantar havia sido arrombada.

Que do seu interior foram levados diversos objetos, como TV, notebook e joias.

Feito buscas e patrulhamento pela região, porém nenhum suspeito foi localizado. A vítima foi orientada.

.