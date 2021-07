Quinto corpo é localizado no Rio Ivaí

(Berimbau) O Corpo de Bombeiros, 1º Subgrupamento de Ivaiporã, confirmou, nesta quinta-feira, dia 22 de julho, a localização do quinto corpo, trata-se de Patrícia Miranda da Silva, 33 anos. A princípio, todos estavam na mesma região, ou seja, próximos do Salto Takaki, onde uma embarcação (Barco de Alumínio), naufragou com nove pessoas: Consta na lista de localizados, além do corpo encontrado neste dia 22 de julho: Adalberto Fernandes Galice, 42 anos, e sua filha Sophia Pacagnan Fernandes, 4 anos. Também Alberony Menegassi de Souza, 41 anos, e sua filha Heloísa Menegassi de Souza, 3 anos. Veja a lista divulgada pelo Corpo de Bombeiros, atualizada:

Corpos encontrados

Adalberto Fernandes Galice, 42 anos – Corpo encontrado

Sophia Pacagnan Fernandes, 4 anos – Corpo encontrado

Alberony Menegassi de Souza, 41 anos – Corpo encontrado

Heloísa Menegassi de Souza, 3 anos – Corpo localizado

Patrícia Miranda da Silva, 33 anos – Corpo localizado

Desaparecidos

Nicolas Pacagnan Fernandes, 8 anos – Ainda não localizado

Resgatados com vida

Jéssica Malaquias Costa, 26 anos –

M arcelo de Carvalho da Silveira, 26 anos –