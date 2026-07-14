Pai morre após ser esfaqueado pela filha de 14 anos durante briga familiar

Uma tragédia familiar terminou com a morte de um homem de 50 anos na tarde desta segunda-feira (13), em Umuarama, no noroeste do Paraná. A vítima foi esfaqueada pela própria filha, uma adolescente de 14 anos, durante uma discussão dentro da residência da família.

De acordo com informações da Polícia Militar, a confusão teve início após um desentendimento entre o homem e a esposa. Ao tentar intervir para conter a briga, a adolescente teria sido agredida pelo pai. Em seguida, houve um novo confronto entre os dois, momento em que a jovem utilizou uma faca para golpeá-lo.

Após o ocorrido, uma agente de segurança pública que passava pela região encontrou a adolescente correndo pela rua em estado de choque. A profissional prestou os primeiros atendimentos e acionou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar.

O homem foi socorrido em estado grave e encaminhado a um hospital de Umuarama, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade de saúde.

A faca utilizada no episódio foi apreendida pela polícia. A adolescente, acompanhada da mãe, foi encaminhada à 7ª Subdivisão Policial (SDP), onde foram adotadas as medidas previstas na legislação para atos infracionais envolvendo menores de idade.

Segundo a Polícia Militar, as primeiras informações apontam que o casal estava em processo de separação. Apesar do histórico de conflitos familiares, não havia registros oficiais anteriores de violência doméstica envolvendo a família. O caso será investigado pela Polícia Civil, que irá apurar as circunstâncias da ocorrência e a dinâmica dos fatos.

Com informações do GMC Online

.