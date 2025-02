Profissionais de Saúde participam de capacitação sobre Hanseníase em Jandaia do Sul

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, por meio da Secretaria de Saúde, realizou na tarde da última sexta-feira (21), no Rotary, uma capacitação sobre Hanseníase voltada para os profissionais da área da saúde. O treinamento teve como objetivo atualizar e aprimorar os conhecimentos da equipe, garantindo um diagnóstico precoce, tratamento adequado e um atendimento de qualidade à população.

A capacitação contou com a presença da dermatologista Dra. Bruna Mendes, que destacou a importância da identificação precoce da doença para um tratamento eficaz e a redução da transmissão. Estiveram presentes médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, fisioterapeutas, bioquímicos do laboratório municipal e do laboratório biomédico.

Durante o encontro, foram abordados aspectos clínicos da Hanseníase, formas de transmissão, tratamento e estratégias de controle, além da relevância do combate ao estigma associado à doença. As informações compartilhadas contribuirão para aprimorar os serviços prestados no município e fortalecer a atenção à saúde.

A Prefeitura reafirma seu compromisso com a qualificação contínua dos profissionais e a melhoria dos atendimentos à comunidade.

Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul – Investindo na qualificação para um atendimento ainda melhor!

.