PROERD será implantado em Jandaia do Sul a partir do segundo semestre

Nesta última sexta-feira (21), a Prefeitura de Jandaia do Sul recebeu a visita da policial Gleisiane Oliveira da Silva Kaim, representante da Polícia Militar, para alinhar a implementação do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD) no município. A iniciativa, consolidada em diversos países, será aplicada nas turmas do 5º ano da rede municipal a partir do segundo semestre.

O PROERD teve início como uma parceria entre o Departamento de Polícia de Los Angeles e o Distrito Escolar da cidade, recebendo o nome de D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education). Chegou ao Brasil em 1992, no Rio de Janeiro, e foi implementado no Paraná no ano 2000. Desde então, já formou aproximadamente 1,8 milhão de crianças em todo o estado.

A metodologia do programa consiste em dez aulas ministradas por policiais treinados, abordando temas como bullying, tomada de decisões e influência de terceiros. O objetivo principal é capacitar os alunos para fazerem escolhas conscientes e responsáveis, prevenindo o uso de drogas e a violência.

“A missão da Polícia Militar vai além da repressão. A prevenção é fundamental, pois muitas vezes trabalhamos apagando incêndios, quando o ideal seria evitar que o problema surgisse. O PROERD tem esse papel essencial de orientar os jovens antes que entrem em caminhos perigosos”, destacou a policial Gleisiane Oliveira da Silva Kaim.

O prefeito Ditão Púpio ressaltou a importância da iniciativa e reafirmou a parceria entre a Prefeitura e a Polícia Militar para garantir que todas as escolas municipais de Jandaia do Sul sejam contempladas pelo programa.

“Acreditamos na educação como ferramenta de transformação. O PROERD é um programa consolidado, que faz a diferença na vida das crianças e das famílias. Com essa parceria, vamos fortalecer ainda mais as ações de prevenção e conscientização no nosso município”, afirmou o prefeito.

Desenvolvido pela Polícia Militar do Paraná em parceria com as secretarias municipais de educação da rede pública e particular, o PROERD se baseia em um esforço conjunto entre Polícia Militar, escola e família. O programa oferece atividades educacionais tanto em sala de aula quanto em casa, durante aproximadamente 10 semanas, com o objetivo de formar bons cidadãos, conscientes e preparados para contribuir para uma sociedade melhor.

