PRF realiza o 3º leilão de 2021 com mais de 260 veículos recolhidos na região norte do Paraná

Edição “on-line” terá 149 veículos em condições de voltar a circular

Com lances mínimos entre R$ 50 e 22 mil reais, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Paraná, realizará o terceiro leilão “on-line” de veículos de 2021, classificados como conservados (recuperáveis), sucata aproveitável com motor aproveitável e sucata aproveitável com motor inservível, retidos, abandonados, removidos ou recolhidos a qualquer título, que se encontrem há mais de 60 dias nos pátios das Unidades Operacionais vinculadas à PRF no Paraná, na região norte do estado.

