Prefeitura informa mudanças nos serviços de ambulância e raio-x

À partir de segunda-feira, 03 de outubro, os serviços de ambulâncias e raio-x que ainda estavam funcionando no antigo PAM, mudam de endereço. Os motoristas de ambulâncias estarão de segunda a sexta-feira das 07 às 19 horas atendendo na Rua Clementino S. Puppi, s/n (ao lado do antigo CREAS). Lembrando que no período da noite de segunda a sexta-feira das 19 às 07 horas eles atendem no PAM, ao lado do Bombeiro, pelo telefone (43) 3432-6378. Aos sábados e domingos as ambulâncias continuam funcionando o dia todo no PAM.

Também muda de endereço o serviço de Raio-X que a partir de hoje (30), passa a ser atendido no Hospital Nossa Senhora de Fátima.

Para mais informações, ligue para (43) 3432-9250.