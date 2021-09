Prefeitura estimula desenvolvimento contínuo dos professores em São Pedro do Ivaí

Com o objetivo de oferecer educação cada vez melhor para os alunos do município, inclusive durante a pandemia, a secretaria de Educação iniciou o segundo semestre com eventos de formação continuada para a equipe de professores. O estudo foi baseado nos documentos da BNCC (Base Nacional Comum Curricular), que norteia os currículos dos sistemas e redes de ensino, assim como as propostas pedagógicas das escolas públicas e privadas, em todo o Brasil.

Segundo a secretária de Educação, Ivonete Terezinha Carniato Harada, o tema Família Território de Afetos, desenvolvido no treinamento, é de vital importância porque envolve o quanto as relações familiares podem contribuir com o desempenho escolar das crianças. Desta forma, foram trabalhadas diversas competências socioemocionais que auxiliam os professores na interação com os alunos e com as famílias, reforçando esta parceria que é tão importante na educação dos dias atuais.

A prefeita Maria Regina Della Rosa Magri ressaltou que o município vai manter frequente o desenvolvimento da equipe de educação: “Cada um de nós teve influência dos professores da infância, por isso dar condições e estímulo para o professor municipal se aprimorar é fundamental para o que queremos dos nossos cidadãos no futuro”.