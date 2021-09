Prefeitura de São Pedro do Ivaí recebe Aurora Alimentos para recrutar 50 trabalhadores

Na última sexta-feira (10), Fabiano Silvio Dal Magro da Aurora Alimentos (supervisor administrativo da unidade Mandaguari) esteve com sua equipe na Agência do Trabalhador de São Pedro do Ivaí para realizar a etapa de pré-seleção de colaboradores para a indústria.

A iniciativa é resultado da política de geração de empregos e renda adotada pela administração municipal, que articula junto a grandes empresas a obtenção de vagas de trabalho para moradores da cidade. A prefeita Maria Regina Della Rosa Magri cita a importância desta conquista para São Pedro do Ivaí: “A pandemia provocou muitas perdas na área de empregos e em nossa cidade não foi diferente. Para reverter este quadro criamos a secretaria de Indústria e Comércio, que se dedica a criar oportunidades para nossa população, fomentando as micro e pequenas empresas locais, buscando investidores para trazer novas empresas para cá, e criando um bom relacionamento com empresas de fora para que venham recrutar aqui, como foi o caso da Aurora. São 50 empregos para nossa gente, e vamos buscar mais”.

Foram selecionadas 50 pessoas para integrar a fase final do processo seletivo, que é a etapa de admissão. Os que passarem pela avaliação da equipe técnica e médica serão contratados, na unidade de Mandaguari.

Segundo Fabiano, a Aurora tem tradição de recrutar força de trabalho ao redor de suas indústrias: “Faz parte da função social da empresa oferecer um bom emprego para a região, e dar aos colaboradores as oportunidades de crescimento dentro da equipe. Além disso, os contratados também contarão com transporte gratuito da cidade onde moram até a unidade de Mandaguari em todos os dias de trabalho”.

O secretário municipal de Indústria e Comércio, Noé Feijoli Bispo, agradeceu a empresa e ressaltou o trabalho feito pela administração municipal com o objetivo de gerar oportunidades de emprego para a população: “Ficamos muito felizes com a pré-seleção da Aurora em São Pedro, porque os esforços na busca de empregos para os nossos trabalhadores estão sendo recompensados. Outra vitória, além das vagas, foi o fato de que os candidatos não tiveram nenhum custo de transporte ou exames para participar”.

A prefeitura de São Pedro do Ivaí já deixou o canal aberto para a Aurora Alimentos realizar a próxima pré-seleção na cidade assim que forem abertas novas vagas.

Todo o processo de pré-seleção foi realizado seguindo os protocolos de proteção contra a Covid-19, dos deslocamentos até a finalização das entrevistas.