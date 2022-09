Prefeitura de Jandaia do Sul esclarece sobre reformas em andamento no Município

OBRAS DO PAM

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul informa que após a quebra de contrato com a empresa licitada por descumprimento das etapas da obra do Pronto Atendimento Municipal (PAM), o projeto da obra e a planilha de custos orçamentários foram atualizados e enviados a Secretaria de Saúde do Estado (SESA). O Município aguarda o retorno do Estado para abrir novo processo de licitação, retomando a obra até a conclusão. Enquanto isso, o atendimento do PAM acontece na Rua Dos Patriotas nº 943, com 03 médicos e uma média de 1.900 atendimentos mensais de urgências e emergências.

REFORMAS UBS

As reformas das UBS estão sendo finalizadas. As UBS Lázaro de Paula Rodrigues e Dr. Wilson Nogueira já foram entregues e estão atendendo com nova estrutura, mais adequada para o atendimento da população. As UBS Maria Borba, Massahiro Oga e Ivoly Genro de Palma estão com obras sendo finalizadas e a previsão de entrega é para o mês de outubro/22.

RAIO-X

Enquanto o PAM está em reforma, os jandaienses usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) que precisarem do serviço de Raio-x, poderão ser atendidos pelo Hospital Nossa Senhora de Fátima por meio de um convênio firmado entre o município e o hospital. A lei de comodato desse serviço está em trâmite na câmara de vereadores.

CRECHE DELFINA FORNACIARI VINHOLI

A equipe técnica da Prefeitura Municipal já está averiguando com a empresa que prestou serviços de reforma e manutenção da Creche Delfina Fornaciari Vinholi para esclarecimentos e ajustes das falhas.