Prefeitura de Jandaia do Sul Abre Processo Seletivo Simplificado para 33 Vagas

A Prefeitura de Jandaia do Sul anunciou a abertura do Processo Seletivo Simplificado (PSS) I/2025 para a contratação temporária de profissionais em diversas áreas. São oferecidas 33 vagas para os seguintes cargos:

✅ Enfermeiro

✅ Técnico em Enfermagem

✅ Motorista de Ambulância

✅ Fonoaudiólogo

✅ Farmacêutico

✅ Auxiliar de Farmácia

✅ Auxiliar de Consultório Dentário

✅ Agente de Combate às Endemias

✅ Motorista

✅ Operador de Máquinas

As inscrições estarão abertas no período de 14 a 20 de fevereiro e devem ser realizadas presencialmente no Setor de Protocolo Municipal.

Os interessados podem acessar o edital completo no site oficial da Prefeitura:

https://jandaiadosul.pr.gov.br

.