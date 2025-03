Prefeito Ditão Pupio participa de reunião da AMUVI em Apucarana com destaque para o projeto “Casamento no Bairro”

Na tarde desta segunda-feira, 17 de março, o prefeito de Jandaia do Sul, Ditão Pupio participou de mais uma reunião da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (AMUVI), realizada no município de Apucarana. O encontro reuniu prefeitos, vice-prefeitos, assessores e demais lideranças regionais para discutir pautas relevantes ao desenvolvimento integrado dos municípios do Vale do Ivaí.

A reunião teve como destaque a apresentação do projeto “Casamento no Bairro”, idealizado pelo Tribunal de Justiça do Paraná e conduzido pela Desembargadora Joeci Machado Camargo, que esteve presente no evento. A iniciativa tem como objetivo promover a regularização civil de casais em situação de vulnerabilidade social, garantindo cidadania, dignidade e acesso a direitos por meio da celebração de casamentos coletivos gratuitos.

Durante sua participação, o prefeito Ditão Pupio destacou a importância do projeto e se mostrou interessado em levar a iniciativa para Jandaia do Sul, considerando seu alcance social e o impacto positivo na vida das famílias.

Além da pauta social, a reunião da AMUVI também tratou de assuntos administrativos, projetos regionais e estratégias conjuntas para fortalecer os serviços públicos e o desenvolvimento sustentável dos municípios.

