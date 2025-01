Prefeito Ditão Pupio e Vice-Prefeito Inei Heckert visitam obra da Avenida que liga o Município à UFPR Campus Jandaia e discutem recursos necessários 

O prefeito Ditão Pupio e o vice-prefeito Inei Heckert realizaram uma visita à obra da Avenida que conecta o município à Universidade Federal do Paraná (UFPR) Campus Jandaia, enfatizando a importância desse projeto para o desenvolvimento da cidade. A obra, que já conta com recursos do Governo do Estado e uma contrapartida de mais de R$ 250 mil reais do município, enfrenta um desafio financeiro inesperado devido a um erro no projeto, resultando na necessidade de R$ 1,5 milhão reais adicionais para sua conclusão.

“Infelizmente, um erro de projeto gerou essa situação, e a responsabilidade de cobrir essa diferença recaiu sobre a prefeitura. Esse valor não estava previsto em nosso orçamento, e precisamos buscar alternativas para garantir a finalização da obra”, explicou o prefeito.

Durante a visita, o prefeito expressou sua gratidão ao Governador Ratinho Júnior e ao Secretário-Chefe da Casa Civil João Carlos Ortega pelo apoio essencial na viabilização do projeto. Ditão também ressaltou a importância da população compreender a situação financeira da prefeitura. “Para concluir essa obra, precisaremos economizar e utilizar os recursos de forma responsável”, afirmou, reforçando o compromisso da administração em buscar soluções viáveis para o progresso da cidade.

.