Portão cai sobre veículo após ato de vandalismo em Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 22h43 deste domingo (28) na Rua Joaquim José de Almeida Filho, centro.

Conforme a PM, a equipe foi solicitada para comparecer no endereço citado, pois conforme o solicitante, alguém teria passado em frente a residência onde mora e teria chutado o portão da garagem.

No local o senhor xxxx relatou que ouviu um barulho e quando verificou, encontrou o portão da garagem caído sobre a VW/Kombi.

Com a queda do portão houve danos no para-brisa do veículo. A vítima informou que está nesta cidade a trabalho e está morando nesta casa juntamente com outros colegas de serviço. Foram devidamente orientados.