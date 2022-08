Polícia é chamada para verificar furto de milho verde na zona rural

Ocorrência registrada às 10h15 desta segunda-feira (15) na estrada da Fazenda Casa São Paulo.

Conforme a PM, foi recebida solicitação informando que no endereço acima descrito estaria ocorrendo um furto em uma propriedade rural. Esta equipe, no local, fez contato com o solicitante, de 42 anos, o qual relatou que avistou um masculino em meio ao seu milharal, que aparentemente estaria colhendo algumas espigas.

O masculino em questão foi identificado e, após a negativa de interesse de representação por parte do solicitante, foi devidamente orientado e liberado no local.

Em determinada distância plantação adentro, foi possível observar um saco com algumas espigas colhidas em seu interior, porém na área externa da propriedade e na posse de XXXX, nada foi localizado.