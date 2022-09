PM multa veículo estacionado em vaga para deficiente

Ocorrência registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 18h26 desta quinta-feira (15) na Avenida Getúlio Vargas.

A equipe policial foi solicitada pela senhora, a qual é portadora de necessidades especiais e relatou sobre um veículo que estava estacionado na Avenida Getúlio Vargas, em vaga exclusiva para deficiente, onde o condutor não deixou à mostra credencial de identificação de portador de necessidades especiais conforme lei. Tratava-se de um veículo Fiat/Pálio. Fora tentado contato com o condutor, mas sem êxito. Sendo assim lavrada a notificação com base no artigo 181, XX do CTB.