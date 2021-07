As buscas por Nicolas Pacagnan Fernandes, de 8 anos, desaparecido desde o dia 18 de julho, quando um barco com nove pessoas virou no Rio Ivaí, chega ao 10º dia.

Nesta terça-feira (27), pescadores, voluntários e patrulha ambiental vão percorrer 50 km rio abaixo.

A ampliação da área de busca mobiliza mais de 50 pessoas.

No total, cinco pessoas morreram e três foram resgatadas com vida.