Palestras em Jandaia do Sul marcam Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

No dia 18 de maio, a Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, por meio do Departamento de Assistência Social, promoveu duas palestras no Auditório Municipal em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Estudantes e equipes das escolas estaduais participaram das palestras pela manhã, enquanto que os alunos das escolas municipais participaram durante a tarde.

O prefeito Lauro Junior, o promotor de justiça Dr. Vinícius Henrique Boffo, a diretora do Departamento de Assistência Social Bruna Crivelaro, a diretora do Departamento de Educação Meire Silva dos Santos e a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Ana Marcela Menezes estiveram presentes no evento. A psicóloga do município, Rosângela da Costa Gomes, e o promotor Dr. Vinícius Henrique Boffo foram os palestrantes

