Paciente foge de hospital em Jandaia

Ocorrência registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 0h31 desta sexta-feira (16) no hospital localizado na Avenida Getúlio Vargas.

Conforme a PM, após solicitação a equipe de serviço deslocou até ao hospital onde a enfermeira informou que um paciente foi encaminhado pela ambulância do SAMU para atendimento médico, sendo que o mesmo já havia sido medicado e iria ficar em observação, porém o mesmo recusou a ficar no recinto médico e evadiu-se, tomando rumo ignorado. Diante do ocorrido foi confeccionado o BOU para registro do fato.