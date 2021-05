Organizadores e participantes de evento são multados

Após o atendimento à denúncia sobre a realização de um evento no último sábado, 22, equipes da Fiscalização Municipal estiveram no local, junto com a Polícia Militar, apurando os fatos.

Em decorrência disto, o Município de Jandaia do Sul aplicou multa aos organizadores e participantes do evento.

O Departamento de Saúde reforça mais uma vez o pedido da colaboração de toda a sociedade. “Vamos seguir fiscalizando com tolerância zero e tomando as medidas necessárias em casos de quaisquer aglomeração durante a pandemia da Covid-19”.