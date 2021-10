Ocorrências registradas pela 2ª CIA PM neste domingo (3)

Novo Itacolomi 10h Natureza: Furto Qualificado Endereço: Rua Silvio Rossato

A equipe foi acionada para atendimento de furto em um depósito de botijão de gás. No local foi verificado que arrombaram a porta de entrada, quebrando o batente e na sequência cortaram o cadeado da gaiola de ferro onde ficam guardados os botijões, sendo subtraído aproximadamente 12 botijões de gás da marca Super gásbras de cor laranja. Em contato com a vítima foi verificado sistemas de monitoramento vizinhos sendo possível identificar pelas filmagens que a ação delituosa foi praticada por volta das 0h30min e aparentemente por dois masculinos altos utilizando-se de um veículo GM / Corsa Hatch de cor prata. A vítima foi orientada.

Kaloré 11h30min Natureza: Policiamento Presença Endereço: Rua Benedito Meloqueiro

A equipe foi solicitada pela Sra. XXXX, que informou que neste dia fariam uma festa de aniversário para seu filho XXXX de 04 anos, e que este admira muito a atividade policial. Portanto haviam comprado um presente e gostaria que a equipe policial entregasse para o mesmo. Assim sendo, foi realizada a entrega do presente à criança.

Cambira 12h24min Natureza: Notícia de Fato Futuro Endereço: Rua Tarcisio Vieceli

A equipe foi solicitada via COPOM, onde de acordo com relato da solicitante, seu marido teria agredido a mesma. De imediato esta equipe deslocou até ao local onde foi localizado o casal, a solicitante identificada como XXXX relatou que teria discutido com seu companheiro onde o mesmo teria tido um ataque de raiva e deu soco em um espelho, questionada se ela teria sofrido alguma agressão ou ameaça, XXXX negou e respondeu que não queria representar contra seu companheiro de nome XXXX, que só queria que o mesmo fosse embora. Ainda local XXXX que relatou que após a discussão, XXXX teria falado que chamaria a PM e por isso decidiu por esperar a equipe no local, XXXX apresentava um corte em seu antebraço direito, segundo ele causado por um estilhaço de vidro. Dados os fatos XXXX foi orientada sobre as medidas a serem tomadas e XXXX foi orientado e foi encaminhado até ao Posto de saúde para receber tratamento médico.

Bom Sucesso 15h Natureza: Ameaça Endereço Rua Tarcisio Vieceli, centro

A equipe foi acionada para deslocar ao endereço acima mencionado, onde segundo informações, uma mulher estaria sendo agredida por seu marido. Deslocamos ao local, onde fizemos contato com a senhora XXXX e esta nos relatou que seu marido chegou em casa, aparentando estar embriagado e após discutirem, o mesmo chutou a porta da sala, vindo a danificá-la. Ato contínuo, passou a lhe ameaçar de morte, se evadindo do local antes da chegada da equipe. Diante do ocorrido, a equipe deixou o local e iniciou patrulhamento no intuito de localizá-lo, sem êxito nesse primeiro momento, porém nova informação repassada através da central, de que o mesmo teria retornado `a residência e de posse de um pedaço de madeira estaria ameaçando a vítima. Imediatamente retornamos ao local, porém novamente o mesmo se evadiu, sendo que novamente saímos procurando o autor pela cidade, sendo que o visualizamos nas proximidades do cemitério e este, ao avistar a viatura, saiu correndo, sendo acompanhado pela equipe até a uma propriedade rural às margens da rodovia, onde adentrou um matagal, não sendo mais possível acompanhá-lo, devido ao barro decorrente das chuvas que caíram nas últimas horas. Diante do fato, a equipe retornou à casa da vítima e orientou a mesma a acionar novamente a equipe, caso ele retorne.

Marumbi 17h07min Natureza: Abordagem de Suspeito / Infração de Trânsito Endereço: Av. Tiradentes x Av. Dr Getulio Vargas

Em patrulhamento esta equipe avistou e abordou a motocicleta Honda Turuna 125 placa XXXX, que era conduzido pela pessoa de XXXX, sendo constatado após pesquisa em sistema SESP/INTRANET que o mesmo não era habilitado, o mesmo foi conduzido até o DPM desta cidade para confecção da notificação pertinente, bem como para aguardar a chegada do sr. XXXX a quem sendo devidamente habilitado retirou a motocicleta conforme art. 270 inc I do CTB. A pessoa de XXXX foi liberado de imediato no local da abordagem. Jandaia do Sul 17h07min Natureza Abordagem de Suspeitos Endereço Rua Nelido Cavalini – Vila Rica Que à equipe de serviço encontrava-se em patrulhamento pelo Bairro da Vila Rica, quando avistou um indivíduo parado na esquina em atitude suspeita, sendo o mesmo abordado e identificado por XXXX 24 anos, morador na Cidade de Mandaguari, foi submetido à revista pessoal, nada de ilícito constatado e nenhum Mandado em seu desfavor. Que o abordado já possui antecedentes criminais e após a abordagem foi orientado e liberado no local.

Bom Sucesso 18h Natureza: Ameaça Endereço: Rua Tarcisio Vieceli

A equipe foi acionada novamente pela senhora XXXX, informando que seu marido teria vindo até a casa da mãe da solicitante e ameaçado ela e sua mãe de morte. Fato semelhante ocorreu poucas horas antes, conforme B.O.U XXXX, sendo que a equipe esteve no local, porém o mesmo havia se evadido, sendo que desta vez, novamente o autor se evadiu antes da chegada da equipe, sendo feitas diligências no intuito de localizar o mesmo, entretanto, não o localizamos.

Cambira 18h50min Natureza: Cumprimento de Mando Judicial Preso Masculino , 48 anos Endereço: Rua Julio Verri

A equipe obteve a informação que a pessoa de —————– estaria com mandado de prisão de —————– em aberto, em posse de informação a equipe realizou patrulhamento nas proximidades da residência dele, o qual se encontrava no local, que foi informado sobre o fato e foi encaminhado para 17°SDP para serem tomadas as medidas cabíveis.

Marumbi 19h05min Naturezas: Perturbação do Trabalho ou Sossego Endereço: Av Tiradentes

A equipe já recebeu várias denúncias de perturbação de sossego na lanchonete——————, e por diversas vezes já orientou a proprietária do local a senhora ——————– que possui uma máquina de som do tipo Junkebox em sua lanchonete, que na data de hoje 03/10/2021 esta equipe recebeu uma denuncia anônima relatando que é morador próximo do local que não consegue descansar pelo motivo da máquina estar com volume excessivamente alto, que também fica a menos 50 metros do hospital municipal desta cidade que por diversas vezes há reclamação da equipe médica para com as equipes policiais que trabalharam neste destacamento relatando o som alto do local, a equipe então deslocou-se até o local que constatou o som alto vindo da Junkebox que inclusive o som foi abaixado quando da chegada da equipe, foi feito abordagem no local onde foi entrado em contato com a proprietária do local senhora —————- que acompanhou a equipe até o destacamento policial militar para procedimentos cabíveis, foi apreendida uma máquina Junkebox